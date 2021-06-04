Avrupa'nın en eski denim markalarından Lee Cooper, Kahramanmaraş halkına Adana yolu üzerindeki mağazasıyla hizmet vermeye devam ediyor.

Sezonun en gözde ve yeni sezon ürünlerinde 2.ürüne %50’ye varan indirimlerle sizleri bekliyor.

Tişört, sweatshirt, pantolon, kaban ve daha birçok yeni sezon ürünleri her yaştan bireye hitap ediyor.

Avrupa'nın en eski denim markalarından Lee Cooper, Kahramanmaraş halkına Adana yolu üzerindeki mağazasıyla hizmet vermeye devam ediyor. Lee Cooper’dan “hayır” diyemeyeceğiniz bir teklif!