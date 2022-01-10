Leonardit ve hayvan gübresi kullanımı artırılmalı!

Tarımdaki kimyasal gübre kullanımının azaltılabilmesi için leonardit ve hayvan gübresi gibi organik gübrelere yönelinmesi gerektiğini belirten, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Saltalı, Elbistan ovasında yaptıkları analizde toprağın organik gübreye ihtiyaç duyduğunun tespit edildiğini söyledi.

Elbistan ziraat odasınca düzenlenen programda çarpıcı analiz sonuçlarına değinen Prof. Saltalı, organik gübreler kullanarak kimyasal gübre ihtiyacının azaltılabileceğini söyledi.