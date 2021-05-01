Leylekler 62 yıldır aynı minarede konaklıyor

Elbistan’ın kırsal Çiçek Mahallesi’ndeki Merkez Camisinin minaresini yurt edinen leylekler 62 yıldır aynı yuvada konaklıyor.

Bahar ayları ile birlikte yolculuğa çıkan leylekler, her zamanki uçuş güzergahını kullanarak konaklayacakları minarenin yolunu tutuyor.

1959 yılında inşa edilen minareye ataları tarafından yapılan yuvaya yerleşen leylekler çiftleşme dönemini de burada gerçekleştiriyor.

Yumurtadan çıkan yavrular, dünyaya gözlerini minarenin tepesinde açarken, uçuş eğitimlerini de burada alıyorlar.

Leyleklerin mahalle sakinlerince sevinçle karşılandığını belirten Çiçek Mahallesi Muhtarı Ergün Bozkuş: “Minaremiz yapıldıktan hemen sonra leylekler gelip buraya yuva yaptı. Köyümüzün simgesi oldu. Leyleklerin her yıl ilkbahar aylarında gelmesi köylülerimiz tarafından uğur sayılmaya başlandı. Bahar ilkbahar aylarında gelip, sonbahar aylarında göç ediyorlar.”



Mahalle sakinlerinden 84 yaşındaki Vahap Türk de leyleklerin yıldırım düşmesi sonucu yanan yuvayı yeniden yapıp, yurt edindiklerini söyledi.

Türk yaptığı değerlendirmede: “minaremiz 1959 yılında yapıldıktan sonra leylekler yuva yapmaya başladı. Daha önce kavak ağaçlarında yuva yapan leylekler minare yapıldığında yuvalarını minareye taşıdı. Bir ramazan ayında kuvvetli bir yağmurla birlikte minareye yıldırım düştü. Yuva yanmaya başladı, yavrular yandı ama anne babaları uçarak kurtuldu. Olayın ardından gökyüzü görünmeyecek çoklukta leylek gelip yanan yuvanın üzerinde 3 gün boyunca uçtu. Kısa zaman sonra leylekler gelip minarenin tepesine yeniden yuva yaptı. 62 yıldır da aynı yuvaya gelip gidiyorlar.” İfadelerini kullandı.