Lezzet Durakları eşsiz lezzetleri izleyiciyle buluşturuyor!

Bu anlamda sunucu Gökhan Büyükdereli ilk olarak EXPO alanı içerisinde hizmet veren Expohobby Kahvaltı’yı ziyaret ederek burada Betül Aslıhan Gökçe’nin hazırladığı kahvaltıyı tattı.

Gökçe, burada verilen hizmetler hakkında bilgi verdi.

Programın devamında Büyükdereli, Pasta Home’a giderek hazırlanan tatlıları değerlendirdi.