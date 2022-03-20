Lezzet Durakları eşsiz lezzetleri izleyiciyle buluşturuyor!

Programa konuk olan Maraştan Lezzet Sayfası Sahibi Fatih Solak ile birlikte yapılan lezzetleri değerlendiren program sunucusu Gökhan Büyükdereli, Saray Lokantasında yapılan yemeklere hayran kaldı.

Programda Saray Lokantası İşletmecisi Kemal Önyurt, yapılan yemekler hakkında bilgi verdi.