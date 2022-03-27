Lezzet Durakları eşsiz lezzetleri izleyiciyle buluşturuyor!

Programa konuk olan buradan yiyelim sayfa yöneticisi Muhammet Gönül ve Lezzet Durakları Sunucusu Gökhan Büyükdereli, yapılan enfes lezzetleri değerlendirdi.

Programda Dostlar Et Lokantası İşletme Sahibi Cengiz Çanak verilen hizmetler hakkında bilgi verdi.