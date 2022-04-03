Lezzet Durakları eşsiz lezzetleri izleyiciyle buluşturuyor!

Akdeniz Store'un Katkılarıyla Gökhan Büyükdereli’nin hazırlayıp sunduğu lezzet durakları programında bu hafta KSÜ Karacasu Uygulama Oteli’nde yapılan yemekler izleyiciyle paylaşıldı.

Burada, Uygulama Okulunun şefleri ve öğrencileri, birçok bölgenin yerel mutfak kültüründen esinlenerek yaptığı yemek ve tatlıları Gökhan Büyükdereli’ye ikram ettiler.

Okul müdürü Doç. Dr. Ahmet Öz, okulun faaliyetleri hakkında bilgi verdi.