Lezzet Durakları eşsiz lezzetleri izleyiciyle buluşturuyor!

Bu anlamda Ekranların Sevilerek İzlenen Programı ‘Lezzet Durakları’nda bu hafta, Alfi çörekte yapılan bayram çörekleri ekranlara taşındı.

Programda Alfi Çörek İşletme Sahibi Fehmi Büyükdereli, oluşturdukları birçok farklı lezzetlerde ki çöreklerin özelliklerini anlattı.