Lezzet Durakları eşsiz lezzetleri izleyiciyle buluşturuyor!
Mutfak kültürü açısından zengin bir kent olan Kahramanmaraş’ta, Gökhan Büyükdereli’nin sunumu ile lezzet durakları programı ekranlarınıza gelmeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 17.04.2022, 14:37 17.04.2022, 17:36
Bu anlamda Ekranların Sevilerek İzlenen Programı ‘Lezzet Durakları’nda bu hafta, Alfi çörekte yapılan bayram çörekleri ekranlara taşındı.
Programda Alfi Çörek İşletme Sahibi Fehmi Büyükdereli, oluşturdukları birçok farklı lezzetlerde ki çöreklerin özelliklerini anlattı.
Namaz Vakti 17 Nisan 2022
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|30
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|38
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|36
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|30
|36
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|30
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|25
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|22
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|72
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|30
|60
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|60
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|60
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|55
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