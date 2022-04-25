Lezzet Durakları eşsiz lezzetleri izleyiciyle buluşturuyor!
Gökhan Büyükdereli’nin hazırlayıp sunduğu Lezzet Durakları programında bu hafta, şehrimizi ziyarete gelen Ünlü Tarihçi Seyahat Yazarı, Profesyonel Rehber ve Program Sunucusu Saffet Emre Tonguç’un Başkonuş Yaylası ziyareti ve Süreyya Erdoğanyılmaz’ın birbirinden lezzetli yöresel yemekleri tanıttığı, özel bir bölümle ekranlara taşındı.
KAHRAMANMARAŞ 25.04.2022, 14:16 25.04.2022, 17:30
Programda Başkonuş Yönetim Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, yeni yatırım olan kır lokantası hakkında bilgi verdi.
Daha sonra iftar yemeklerinin yer aldığı programda Eğitim Gönüllüsü Süreyya Erdoğanyılmaz yapılan lezzetler hakkında bilgi verdi.
Program Sunucusu Saffet Emre Tonguç’da Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerine hayran kaldığını söyledi.
Namaz Vakti 25 Nisan 2022
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