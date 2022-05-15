Lezzet Durakları eşsiz lezzetleri izleyiciyle buluşturuyor!

Gökhan Büyükdereli’nin hazırlayıp sunduğu programda, Kebapçı Suat’ın hazırladığı içli köfte ve kebap çeşitleri değerlendirildi.

Programın devamında Suat Usta verilen hizmetler hakkında bilgi verdi.

Program Sunucusu Büyükdereli Daha Sonra Urmu Dutçu Halil’e giderek dut ile yapılan ürünler hakkında bilgi aldı.