Lezzet Durakları eşsiz lezzetleri izleyiciyle buluşturuyor!
Aksu Tv ekranlarında her Cumartesi izleyicisiyle buluşan program lezzet duraklarında bu hafta Pınarbaşı mahallesinde bulunan eşsiz lezzetleri ekranlara taşıdı.
KAHRAMANMARAŞ 15.05.2022, 12:54 15.05.2022, 13:15
Gökhan Büyükdereli’nin hazırlayıp sunduğu programda, Kebapçı Suat’ın hazırladığı içli köfte ve kebap çeşitleri değerlendirildi.
Programın devamında Suat Usta verilen hizmetler hakkında bilgi verdi.
Program Sunucusu Büyükdereli Daha Sonra Urmu Dutçu Halil’e giderek dut ile yapılan ürünler hakkında bilgi aldı.
Namaz Vakti 15 Mayıs 2022
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