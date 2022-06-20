Lezzet Durakları eşsiz lezzetleri izleyiciyle buluşturuyor!

Bu anlamda Her cumartesi izleyicisiyle buluşan program Lezzet Durakları’nda bu hafta Ömür Paça&kebap’da yapılan lezzetler ekranlara taşındı.

Programda sunucu Gökhan Büyükdereli yapılan özel lezzetleri tadarak değerlendirdi.

Ömür Paça&Kebap şefi fatih kuruda, işletme hakkında bilgi verdi.