Lezzet Durakları eşsiz lezzetleri izleyiciyle buluşturuyor!
Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Başkanı Gökhan Büyükdereli’nin hazırlayıp sunduğu program “Lezzet Durakları”nda bu hafta, Şirin Natural Gıda’da Kahramanmaraş lezzetleriyle dolu bir bölüm izleyiciyle buluştu.
KAHRAMANMARAŞ 21.11.2021, 12:20 21.11.2021, 13:24
İlimizin gastronomi, tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmak adına çekilen programda üzümlerin; bastık ve sucuklara dönüşme serüveni kentteki bir imalathaneden paylaşıldı.
Programda Kahramanmaraş’ın vazgeçilmez lezzetlerinden olan şire ürünlerinin de, yapım aşamaları ve püf noktaları anlatıldı.
Namaz Vakti 21 Kasım 2021
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|P
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|12
|30
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|13
|26
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|13
|24
|4. Konyaspor
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|13
|21
|6. Galatasaray
|12
|21
|7. Beşiktaş
|13
|20
|8. Fenerbahçe
|12
|20
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|12
|19
|10. Adana Demirspor
|12
|16
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|16
|12. Gaziantep FK
|12
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|13
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|12
|9
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|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
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|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Erzurumspor
|12
|25
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|12
|22
|6. Tuzlaspor
|12
|20
|7. Kocaelispor
|11
|20
|8. İstanbulspor
|12
|19
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|12
|14
|12. Menemenspor
|12
|14
|13. Gençlerbirliği
|12
|14
|14. Boluspor
|12
|13
|15. Denizlispor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Liverpool
|12
|25
|3. Man City
|11
|23
|4. West Ham
|12
|23
|5. Arsenal
|12
|20
|6. Wolverhampton
|12
|19
|7. M. United
|12
|17
|8. Brighton
|12
|17
|9. Crystal Palace
|12
|16
|10. Tottenham
|11
|16
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|12
|15
|13. Southampton
|12
|14
|14. Brentford
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|11
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|13
|28
|2. Real Sociedad
|13
|28
|3. Real Madrid
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|13
|26
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Barcelona
|13
|20
|7. Rayo Vallecano
|13
|20
|8. Athletic Bilbao
|13
|19
|9. Osasuna
|14
|19
|10. Valencia
|13
|17
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|14
|17
|12. Villarreal
|13
|16
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Celta de Vigo
|14
|13
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|14
|7
|20. Getafe
|13
|6