Lezzet Durakları eşsiz lezzetleri izleyiciyle buluşturuyor!

İlimizin gastronomi, tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmak adına çekilen programda üzümlerin; bastık ve sucuklara dönüşme serüveni kentteki bir imalathaneden paylaşıldı.

Programda Kahramanmaraş’ın vazgeçilmez lezzetlerinden olan şire ürünlerinin de, yapım aşamaları ve püf noktaları anlatıldı.