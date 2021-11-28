Lezzet Durakları eşsiz lezzetleri izleyiciyle buluşturuyor!
Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Başkanı Gökhan Büyükdereli’nin hazırlayıp sunduğu program “Lezzet Durakları”nda bu hafta, Şirin Natural Gıda’da Kahramanmaraş lezzetleriyle dolu bir bölüm izleyiciyle buluştu.
KAHRAMANMARAŞ 28.11.2021, 10:13 28.11.2021, 17:26
Lezzet durakları, Kahramanmaraş’ın özel lezzetlerini ekrana taşımaya devam ediyor.
Aksu TV ekranlarında her cumartesi seyircisiyle buluşan program, Lezzet Durakları’nda bu hafta Turaç Ocakbaşında birbirinden özel lezzetlerin yapımı izleyicilerle paylaşıldı.
Bu haftanın menüsünde karışık ızgara, sarma Beyti, tandır ve tarhana çorbası yer aldı.
Gökhan Büyükdereli’nin sunduğu programda Turgut Turaç, bu özel lezzetlerin yapımını ve püf noktalarını anlattı.
Namaz Vakti 28 Kasım 2021
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