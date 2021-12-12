Lezzet Durakları eşsiz lezzetleri izleyiciyle buluşturuyor!

Burada öğrencilerin çeşitli hamur teknikleriyle hazırlamış olduğu Demir tatlısı, köstebek pastası, Elmalı pasta, tarhanalı çörek, maraş çullaması, çeşitli erişteler ve Osmanlı ile ravanda şerbetinin püf noktaları anlatıldı.

Eğitimde İstihdam garantili bir proje okulu olan MADO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Okulunda, öğretmenlerde uygulamalı otel hakkında bilgiler verdi.