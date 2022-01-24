Lezzet Durakları eşsiz lezzetleri izleyiciyle buluşturuyor!
Her Cumartesi Aksu TV ekranlarında yayınlanan lezzet duraklarında bu hafta Et Evi Kuzu Kasabı’nda yapılan çok özel lezzetler izleyiciyle paylaşıldı.
KAHRAMANMARAŞ 24.01.2022, 16:15 24.01.2022, 18:01
Gökhan Büyükdereli’nin hazırlayıp sunduğu programda Maraş tava’nın yapımı ve püf noktaları anlatıldı.
Programın devamında Ali Usta, Et evinin spechallı olan Bülbül Yuvası ve kırlangıç kebabının ayrıntılarını paylaştı.
Namaz Vakti 24 Ocak 2022
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|Yatsı
Puan Durumu
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|P
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|23
|54
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|22
|45
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|23
|38
|4. Adana Demirspor
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|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
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|36
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|22
|34
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|22
|32
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|23
|31
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|31
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|30
|13. Kasımpaşa
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|23
|27
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|23
|22
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|18
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|16
|Takımlar
|O
|P
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|45
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|21
|45
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|21
|38
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|21
|36
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|21
|36
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|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
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|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
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|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Valencia
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Granada
|22
|24
|15. Elche
|22
|23
|16. Getafe
|22
|22
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
|20. Levante
|21
|11