Lezzet Durakları eşsiz lezzetleri izleyiciyle buluşturuyor!
Geçtiğimiz hafta Aksu TV ekranlarında yayınlanan Lezzet duraklarında, Fahri Usta paça salonunda yapılan özel lezzetler izleyiciyle buluştu.
KAHRAMANMARAŞ 13.02.2022, 15:22 13.02.2022, 15:46
Geçtiğimiz hafta aksu TV ekranlarında yayınlanan Lezzet duraklarında, Fahri Usta Paça salonunda yapılan özel lezzetler izleyiciyle buluştu.
Gökhan Büyükdereli’nin hazırlayıp sunduğu programda Fahri Tokgöz, Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerin yapımı paylaştı.
Programın devamında Büyükdereli, Maraş Hanzade Baklayava’ya giderek birbirinden güzel tatlıların değerlendirmesini yaptı.
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