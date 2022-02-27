Lezzet Durakları eşsiz lezzetleri izleyiciyle buluşturuyor!
Mutfak kültürü açısından zengin bir kent olan Kahramanmaraş’ta, Gökhan Büyükdereli’nin sunumu ile lezzetin durakları ekranlarınıza gelmeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 27.02.2022, 11:12 27.02.2022, 11:55
Her cumartesi seyircisiyle buluşan programda bu hafta, mavi çapa kahvaltı salonunda hazırlanan enfes kahvaltı ve Hacıoğlu Osmanlı kahve salonunda yapılan özel kahveler ekranlara taşındı.
Mavi Çapa kahvaltı salonu işletme sahibi Burçin Kiraz, hazırlanan kahvaltıyla ilgili bilgi verdi.
Hacıoğlu Osmanlı kahve salonu işletme sahibi hacı Çetinkaya’da “birçok kahve çeşidini halkımızla buluşturuyoruz” dedi.
Namaz Vakti 27 Şubat 2022
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|P
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|27
|44
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|26
|43
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|26
|40
|8. Hatayspor
|26
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|39
|10. Kayserispor
|27
|38
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|37
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|P
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|52
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|52
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|46
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|25
|44
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|24
|42
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|25
|42
|7. Samsunspor
|25
|39
|8. Manisa Futbol Kulübü
|26
|36
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|26
|34
|10. Boluspor
|24
|34
|11. Keçiörengücü
|25
|34
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|26
|33
|13. Tuzlaspor
|24
|31
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Denizlispor
|26
|27
|17. Bursaspor
|24
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|27
|66
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|27
|47
|5. Arsenal
|24
|45
|6. West Ham United
|26
|42
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|25
|40
|9. Southampton
|26
|35
|10. Brighton
|26
|33
|11. Crystal Palace
|27
|30
|12. Aston Villa
|25
|30
|13. Leicester City
|23
|27
|14. Newcastle
|25
|25
|15. Brentford
|27
|24
|16. Leeds United
|26
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|24
|21
|19. Watford
|26
|19
|20. Norwich City
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|26
|60
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|25
|46
|4. Atletico Madrid
|26
|45
|5. Barcelona
|24
|42
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|24
|38
|8. Athletic Bilbao
|25
|37
|9. Valencia
|26
|33
|10. Celta Vigo
|26
|32
|11. Osasuna
|25
|32
|12. Rayo Vallecano
|25
|31
|13. Elche
|26
|29
|14. Espanyol
|25
|29
|15. Getafe
|26
|27
|16. Mallorca
|25
|26
|17. Granada
|25
|24
|18. Deportivo Alaves
|26
|21
|19. Cadiz
|25
|20
|20. Levante
|26
|18