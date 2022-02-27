Lezzet Durakları eşsiz lezzetleri izleyiciyle buluşturuyor!

Her cumartesi seyircisiyle buluşan programda bu hafta, mavi çapa kahvaltı salonunda hazırlanan enfes kahvaltı ve Hacıoğlu Osmanlı kahve salonunda yapılan özel kahveler ekranlara taşındı.

Mavi Çapa kahvaltı salonu işletme sahibi Burçin Kiraz, hazırlanan kahvaltıyla ilgili bilgi verdi.

Hacıoğlu Osmanlı kahve salonu işletme sahibi hacı Çetinkaya’da “birçok kahve çeşidini halkımızla buluşturuyoruz” dedi.