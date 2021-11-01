Lezzet Durakları eşsiz lezzetleri izleyiciyle buluşturuyor!
Aksu TV ekranlarında her cumartesi seyircisiyle buluşan program, Lezzet Durakları’nda bu hafta Öz Salaş Kebap Evi’nde birbirinden özel lezzetlerin yapımı anlatıldı.
KAHRAMANMARAŞ 01.11.2021, 15:28 01.11.2021, 17:41
Bu haftanın menüsünde, Klasiklerinin çok ötesinde hazırlanan kuzu zırh kıyma ve öz salaşın en çok tercih edilen kaburga salaş kebabı yer aldı.
Gökhan Büyükdereli’nin sunduğu programda İbrahim Usta, bu özel lezzetlerin yapımını ve püf noktalarını anlattı.
Namaz Vakti 01 Kasım 2021
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|11
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|10
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|10
|10
|17. Adanaspor
|10
|9
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|9
|7
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|10
|6
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|O
|P
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|10
|25
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|20
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|10
|20
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|17
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|10
|17
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|16
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|10
|15
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|9
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|9
|13
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|10
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|10
|12
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|10
|11
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|10
|10
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|10
|10
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|10
|10
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|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
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|10
|2
|Takımlar
|O
|P
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|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
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|22
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|12
|21
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|19
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
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|12
|14
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|14
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|12
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|11
|10
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|10
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|9
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|8
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|6
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