Lezzet Durakları eşsiz lezzetleri izleyiciyle buluşturuyor!

Bu haftanın menüsünde, Klasiklerinin çok ötesinde hazırlanan kuzu zırh kıyma ve öz salaşın en çok tercih edilen kaburga salaş kebabı yer aldı.

Gökhan Büyükdereli’nin sunduğu programda İbrahim Usta, bu özel lezzetlerin yapımını ve püf noktalarını anlattı.