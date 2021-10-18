Lezzet Durakları her Cumartesi 20.15’te!

Her hafta Cumartesi saat 20.15'te Aksu TV ekranlarında yayınlanacak olan programda, Kentin kültürü, sofra adabı ve Osmanlı döneminin mutfak ekonomisine dair ilginç bilgiler yer alarak Kahramanmaraş’ın tanıtılmasında büyük bir rol oynayacak.

Programın ilk bölümünde ise Tarihi Cumhuriyet Lokantası ve Organik Lokmacı ekranlara geldi.

Programda sunucu Gökhan büyükdereli, Her hafta yeni bir lezzetin durağına uğrayacak.