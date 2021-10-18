Lezzet Durakları her Cumartesi 20.15’te!
Geçtiğimiz günlerde 14. Yeni yayın dönemine giren Aksu TV, ekranlarında Gökhan Büyükdereli’nin sunumu ile lezzet durağını ağırlayacak.
KAHRAMANMARAŞ 18.10.2021, 17:00 18.10.2021, 18:55
Her hafta Cumartesi saat 20.15'te Aksu TV ekranlarında yayınlanacak olan programda, Kentin kültürü, sofra adabı ve Osmanlı döneminin mutfak ekonomisine dair ilginç bilgiler yer alarak Kahramanmaraş’ın tanıtılmasında büyük bir rol oynayacak.
Programın ilk bölümünde ise Tarihi Cumhuriyet Lokantası ve Organik Lokmacı ekranlara geldi.
Programda sunucu Gökhan büyükdereli, Her hafta yeni bir lezzetin durağına uğrayacak.
Namaz Vakti 18 Ekim 2021
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|O
|P
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|9
|11
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|12. Altınordu
|9
|10
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|9
|14. Manisa FK
|9
|9
|15. Boluspor
|8
|8
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|8
|8
|17. İstanbulspor
|7
|7
|18. Balıkesirspor
|8
|6
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|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
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|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
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|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
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|8
|14
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|8
|12
|10. Wolverhampton
|8
|12
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|8
|11
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|8
|10
|13. Arsenal
|7
|10
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|7
|7
|15. Southampton
|8
|7
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|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
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|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Sevilla
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|17
|5. Osasuna
|9
|17
|6. Rayo Vallecano
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|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Athletic Bilbao
|8
|13
|9. Valencia
|9
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|8
|11
|12. Mallorca
|9
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|9
|9
|15. Cádiz
|8
|7
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|9
|7
|17. Granada
|8
|6
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|9
|5
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|3
|20. Getafe
|9
|2
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