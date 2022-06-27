“Lezzete Dair” programı Kapıçam Extrem Park’a geldi!

Kahramanmaraş ticaret ve sanayi odasının rehberliğinde kenti tanıtan sunucu Adnan Şahin ve ekibi uludaz tepesinin muhteşem manzarasını ve mevsimlik göçle gelen uğur böceklerini görüntüledi.

Ekip Daha sonra akşam yemeği için doğası, temiz havası ve vatandaşlara Macera Dolu Anlar yaşatan kapıçam extrem Park’a geldi.

Burada hacı milcan et lokantasının hazırladığı Kahramanmaraş’a özgü yemeklerden olan paşa kebabının tanıtımı yapıldı.

Kahramanmaraş’ın gastronomisi ve doğasıyla ilgili açıklamalarda bulunan sunucu Adnan şahin, kentin bu konuda çok değerli olduğunu söyledi.

Kmtso yönetim kurulu üyesi nazlı ceylan balduk kurtul ise Kahramanmaraş’ın turizmi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.” dedi.

Kmtso yönetim kurulu başkanı şahin Balcıoğlu da “misafirlerimiz burda olmaktan çok mutlu oldular onların mutluluğu bizleri de mutlu ediyor.” diye konuştu.