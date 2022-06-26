“Lezzete Dair” programının çekimleri Kahramanmaraş’ta devam ediyor!
Bloomberg HT’de yayınlanan ve Yunus Emre Enstitüsü’nün katkılarıyla hazırlanan, “Lezzete Dair” programının çekimleri Kahramanmaraş’ta devam ediyor
KAHRAMANMARAŞ 26.06.2022, 16:54 26.06.2022, 18:25
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının rehberliğinde kenti tanıtan sunucu Adnan Şahin’in ve ekibi çekimlerin 2. Günde uludaz’a hareket etti.
Hareket öncesi KMTSO yönetim kurulu başkanı şahin Balcıoğlu ile bir araya gelen Adnan şahin şehrin tarihi konusunda istişarelerde bulundu.
Kahramanmaraş’ı tanıtımına katkı sağlayan Bu tür programları organize eden KMTSO yönetim kurulu üyesi nazlı ceylan balduk kurtul, aksu Haber’e yaptığı açıklamada programın sadece 4 şehirde çekileceğini ve bunlardan birinin de Kahramanmaraş olmasının çok önemli olduğunu söyledi.
KMTSO yönetim kurulu başkanı şahin Balcıoğlu ise Kahramanmaraş’ı tanıtmaya devam edeceklerini belirtti.
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