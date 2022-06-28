“Lezzete Dair” programının sunucusu Adnan Şahin ve ekibi Afşin’de
Kahramanmaraş’ın sokak lezzetleri araştırmak için gelen “lezzete dair” programının sunucusu Adnan Şahin ve ekibi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesini ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 28.06.2022, 14:45 28.06.2022, 19:15
Kahramanmaraş’ın gastronomisini, tarihi mekanlarını, kültür ve doğal güzellikleriyle ekranlara taşıyacak televizyon programı için Kent genelinde çekimler gerçekleştiren ekibin rotasını Afşin’e çevirdi
Kahramanmaraş ticaret ve sanayi odasının rehberliğinde, yönetim kurulu üyesi nazlı ceylan balduk kurtul ve Afşin belediye başkanı Mehmet fatih Güven’inde eşlik ettiği programda adnan şahin ve ekibi Eshab-ı Kehf Külliyesinde çekimler yaparak tanıtımına katkı sağladı.
Burada açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin’in endemik bir bölge olduğuna değindi.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Komitesi Başkanı Nazlı Ceylan Balduk Kurtul’da Afşin Eshab-ı Kehf’in Kahramanmaraş’ın gözbebeği ve incisi olduğunu ifade etti.
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