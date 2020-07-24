LGS birincileri sultan kayıkları ile gezdirildi!

20 Haziran 2020 tarihinde yapılan LGS’de bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan ile birincilik elde eden Elbistanlı iki öğrenci Ceyhan Nehri’nin kaynağı Pınarbaşı Göledi’nde Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından sultan kayıkları ile gezdirildi.

LGS birincileri Pınarbaşı’ndaki Mükrime Hatun Sosyal Tesisleri’nde aileleri ile birlikte Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ü ziyaret ederek sevinçlerini paylaştı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Zehra Çelebi ve İsmail Yalçınöz ile ailelerini tebrik etti. Şehri iyi bir şekilde temsil ettikleri için öğrencileri altın ile ödüllendirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Zehra ile İsmail’i sultan kayığı ile Pınarbaşı Göledi’nde gezdirdi.

Elbistanlı öğrencilerin şehri gururlandırdıklarını ifade eden Başkan Gürbüz yaptığı açıklamada: “ Zehra Çelebi ve İsmail Yalçınöz ile ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Bizleri gururlandırdılar. 42 ilden Türkiye birincisi çıktı, Elbistan’dan da iki arkadaşımız tam puan alarak birinci oldu. Elbistan eğitim kalitesi bakımından iyi bir noktada. Öğrencilerimizin bundan sonraki yaşamlarında da şehrimizi ve ailelerini gururlandıracaklarını, yeni başarılar elde edeceklerini düşünüyorum. Önemli bir başarı, bunun taçlandırılması adına bugünü onlarla geçirmek istedik. Kendileri ile gurur duyduğumuzu, şehrin gurur duyduğunu ifade ettim. Elbistan’a eğitim alanında ciddi yatırımlar yapıldı.

Eğitimin alt yapısını güçlendirdiğinizde işte bu şekilde Türkiye birincileri çıkartıyorsunuz. Bunun için de ben hükümetimize, Sayın Cumhurbaşkanı’mıza, sayın bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Okullarımızın alt yapısını güçlendiren bakanımız Sayın Mahir Ünal beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Son altı yılda 30 okul, 500 derslik kazandırdılar. Elbistan’da eğitimin alt yapısı gerçekten çok güçlü. Sayın bakanımız Mahir Ünal’a ve bölge milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

LGS birincileri İsmail Yalçınöz ile Zehra Çelebi’de gösterdiği ilgi ve tekne gezisi için Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ teşekkür etti.