LGS Türkiye birincileri Başkan Güngör’den hediye aldılar!

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Türkiye LGS birincileri Zehra Çelebi’yi ve Berat Mustafa Doğan’ı Elbistan ilçesinde ziyaret etti.

Başkan Güngör başarılı öğrencileri tebrik ederek öğrencilere bu başarılarını her zaman devam ettirmelerini söyledi.

Güngör ziyaretler esnasında başarılı öğrencilere hediye verirken gün sonunda dışarıda oynayan çocuklarla da bir araya gelerek onlara da hediyeler verdi.