Lider Gençlik Kulübünden, İl Müdürüne ziyaret

Lider Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özkul, Başkan Yardımcısı Abdullah Gökdaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Tarık Kaan Yılmaz, Ahmet Özdemir, Fatih Yiğit ve İzcilik İl Temsilcisi Muhittin Pişkin Kahramanmaraş’a Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atanan Cemil Boz’ u makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini ileterek, yeni görevinde hayırlı ve başarılı çalışmalar dilediler.

Lider Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü başkanı Ahmet Özkul, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz’a Kulüp olarak, ahlaki değerlere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, geleceğin sağlıklı gençliğini yetiştirmek için yaptıkları İzcilik, Bilek Güreşi, Okçuluk, Wushu, Masa Tenisi ve Sanatsal çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İzcilik İl Temsilcisi Muhittin Pişkin kulüplerin yeterli olanaklara sahip olmamasına rağmen Kahramanmaraş’ta izcilik adına güzel çalışmalar yapıldığını, il içinde ve il dışında izci kampları, il içinde doğa yürüyüşleri yaptıklarını belirterek, Kahramanmaraş’ta izcilik kamp ve eğitim merkezinin olması durumunda binlerce çocuk ve gencin izcilikle tanışıp, milli ve manevi değerleriyle büyüyeceğini söyledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Lider Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü yönetimine ve İzcilik İl Temsilcisi Muhittin Pişkin’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, gençlik adına yaptıkları güzel çalışmalardan dolayı tebrik ederek, gençlerle ilgili yapılan çalışmaların her zaman yanında olduklarını, gençlerin daha sağlıklı ve zinde olarak yetişmeleri için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Ziyaretin ardından, Kulüp Başkanı Ahmet Özkul, İl Müdürü Cemil Boz’a tekrar yeni görevlerinde hayırlı olsun dileklerini ileterek, tablo takdim etti.