Lise öğrencileri 18 Mart’ı unutmadı

Demokrasi meydanında giydikleri Türk bayraklı tişörtleriyle çok güzel bir görüntü oluşturan öğrenciler milli manevi değerlerini unutmadıklarını gösterdi.

Okudukları birbirinden güzel şiir ve ezgiler ile dinleyenleri hayran bırakan öğrenciler 18 Mart zaferini hep gururla hatırlayacaklarını ifade etti.

Mükrime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Çeteler bu etkinliği okul içerisinde değil halka açık bir alanda yaparak farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.