Lise öğrencileri 18 Mart’ı unutmadı
Kahramanmaraş Mükrime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencileri 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma gününe özel bir gösteri düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 18.03.2022, 14:49 18.03.2022, 17:26
Demokrasi meydanında giydikleri Türk bayraklı tişörtleriyle çok güzel bir görüntü oluşturan öğrenciler milli manevi değerlerini unutmadıklarını gösterdi.
Okudukları birbirinden güzel şiir ve ezgiler ile dinleyenleri hayran bırakan öğrenciler 18 Mart zaferini hep gururla hatırlayacaklarını ifade etti.
Mükrime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Çeteler bu etkinliği okul içerisinde değil halka açık bir alanda yaparak farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Namaz Vakti 18 Mart 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
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|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|29
|70
|2. Konyaspor
|29
|55
|3. Fenerbahçe
|29
|50
|4. Başakşehir
|29
|47
|5. Alanyaspor
|29
|46
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Adana Demirspor
|29
|45
|8. Beşiktaş
|29
|45
|9. Karagümrük
|29
|40
|10. Kayserispor
|29
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|11. Galatasaray
|29
|38
|12. Antalyaspor
|29
|38
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|29
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|35
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|29
|35
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|29
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|29
|27
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|29
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|29
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. İstanbulspor
|27
|47
|4. Bandırmaspor
|27
|46
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|27
|45
|6. Erzurumspor
|27
|44
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|27
|51
|5. M. United
|29
|50
|6. West Ham United
|29
|48
|7. Tottenham
|28
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|29
|46
|9. Aston Villa
|28
|36
|10. Southampton
|29
|35
|11. Crystal Palace
|29
|34
|12. Leicester City
|26
|33
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|29
|30
|16. Leeds United
|29
|26
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|28
|66
|2. Sevilla
|28
|56
|3. Barcelona
|27
|51
|4. Atletico Madrid
|28
|51
|5. Real Betis
|28
|49
|6. Real Sociedad
|28
|47
|7. Villarreal
|28
|45
|8. Athletic Bilbao
|28
|40
|9. Valencia
|28
|37
|10. Celta Vigo
|28
|35
|11. Osasuna
|28
|35
|12. Espanyol
|28
|33
|13. Rayo Vallecano
|27
|32
|14. Elche
|28
|32
|15. Getafe
|28
|28
|16. Mallorca
|28
|26
|17. Granada
|28
|25
|18. Cadiz
|28
|24
|19. Deportivo Alaves
|28
|22
|20. Levante
|28
|19