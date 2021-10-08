Lokanta bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Hayrullah Mahallesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde yer alan bir lokantanın bacasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmaz iken, maddi hasar oluştu. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.