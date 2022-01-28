Lokantacılar Kebapçılar ve Pastaneciler Odası Başkanı Erdal Kanbur mazbatasını aldı

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde düzenlenen Törende Başkan Kanbur’a mazbatasını Esnaf Ve Sanatkarlar Odalar Birliği Bakanı Ahmet Kuybu verdi.

Burada açıklamalarda bulunan Lokantacılar Kebapçılar ve Pastaneciler Odası Başkanı Erdal Kanbur tüm üyelere desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Bakanı Ahmet Kuybu ise Başkan Kanbur’a hayırlı olsun temennisinde bulundu.