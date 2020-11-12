Lokantalar saat 22’de kapanacak! Saat 22’den sonra sadece paket servisi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada koronavirüs konusunda bazı şehirlerde endişe verici artış olmasına rağmen sürecin kontrol altında olduğunu belirterek bazı yeni tedbirler açıkladı: "paket servis hariç lokanta, kuaför, düğün salonu, havuz, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri işyerleri 22.00'de kapanacak."
KAHRAMANMARAŞ 12.11.2020, 15:06
Gece geç saatlere kadar hizmet veren lokantalar ise 22’den sonra evlere paket servis hizmeti verecek.
Kahramanmaraş Lokantacılar ve Pastaneciler Odası Başkanı Erdal Kanbur tedbirler kapsamında vatandaşlara hizmet vermek adına 22’den sonra paket servise devam ettiklerini kaydetti.
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