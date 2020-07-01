Londra’dan ilk uçak Kahramanmaraş’a iniyor

Kahramanmaraş havaalanında gümrük bürosu açılmasının ardından harekete geçen Pazarcıklı İşadamı Selahattin Pınarbaşı ilk yolcu uçağını Cuma günü İngiltere’nin Başkenti Londra’dan Kahramanmaraş’a indirecek. Pınarbaşı ayrıca önümüzdeki yıldan itibaren ise Kahramanmaraş’a en az haftada bir uçak indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

KAHRAMANMARAŞ 01.07.2020, 15:48
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Londra’dan ilk uçak Kahramanmaraş’a iniyor

Kahramanmaraş kent tarihinde Avrupa’dan ilk defa bir yolcu uçağı Kahramanmaraş’a inecek. Organizeyi yapan Turizmci İşadamı Selahattin Pınarbaşı, gerekli izinlerin ardından İngiltere’nin başkenti Londra’dan Kahramanmaraş’a her hafta en az bir uçak indirmeyi hedeflediklerini söyledi. Kahramanmaraş merkezli bir turizm rotası çizdiklerini ve turizm gezilerinin ardından tekrar Kahramanmaraş’tan Londra’ya uçağın kalkacağını belirtti.

TÜM ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK

İngiltere’de 5 yıldır Caria Holidays’da ortaklarıyla birlikte Türkiye’nin çeşitli bölgelerine charter uçuşları gerçekleştiren Turizmci İşadamı Selahattin Pınarbaşı rotayı Kahramanmaraş’a çevirdi. İlk uçuşun Cuma günü yapılacağına değinen Pınarbaşı; “Tüm çalışmalarımızı tamamladık, ilk uçuşumuz Cuma günü Londra’dan Kahramanmaraş’a gerçekleşecek. Şimdi önümüzde daha büyük bir hedef var. Haftada en az bir uçağı karşılıklı Londra-Kahramanmaraş olarak gerekli izinlerin ardından gerçekleştireceğiz.” Dedi.

İLİMİZE POZİTİF AYRIMCILIK YAPIYORUZ

Pandemi sürecinde Londra’dan Türkiye’nin Antalya, İzmir, İstanbul, Kayseri gibi illerine 9 uçuş gerçekleştirdiklerinin de altını çizen Pazarcıklı İşadamı Selahattin Pınarbaşı; “Kahramanmaraş havaalanımız, gümrük bürosunun açılmasıyla yurt dışı uçuşlara da açılmış oldu. İlimiz için pozitif ayrımcılık yaptık, gurbetçilerimiz çevre illere veya aktarmalı saatler süren yolculuk yapmaması için uçağı memleketimize indireceğiz. THY veya diğer uçak firmaları direkt Londra’dan Kahramanmaraş’a uçuş gerçekleştirmiyor. Biz ise bunun önüne geçerek bir ilki başarıyoruz.” Dedi.

HAFTADA EN AZ BİR UÇAK İNDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Hedefinin daha büyük olduğuna da vurgu yapan Pınarbaşı; “Kahramanmaraş’ın tarihi ve coğrafik güzellikleri hiçbir yerde yok. İngiltere’de memleketimizin tanıtımını yapıyoruz. Önümüzdeki yıl için de planlarımız var; İnşallah gerekli izinlerin alınmasının ardından haftada en az bir uçağın Kahramanmaraş’a indirilmesini sağlayacağız. Kahramanmaraş merkezli turizm rotası çizip, kente konaklama ve diğer illeri turizm amaçlı ziyaretlerin ardından tekrar Kahramanmaraş’tan Londra’ya uçağı kaldıracağız. Kahramanmaraş’ımızın turizm anlamında daha iyi yerlere gelmesi için çalışıyoruz.” Dedi.

3 Temmuz Cuma günü Londra’dan kalkan uçak 160 yolcusuyla 16.30’da Kahramanmaraş havaalanına inecek. İngiltere’de yaşayan gurbetçileri taşıyan uçak, 25 Ağustos 2020 tarihinde tekrar Kahramanmaraş’tan Londra’ya kalkacak. İlk defa bir Avrupa Ülkesinden Kahramanmaraş’a inecek uçak kentte heyecan oluşturmuş durumda.

#Kahramanmaraş #Uçak #Londra
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