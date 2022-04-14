Londra’dan Kahramanmaraş’a gönül köprüsü
Afşin’de ihtiyaç sahibi ailelerin bakkal hesapları kapatıldı
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelerinin veresiye defterleri hayırseverler tarafından kapatıldı.
MÜSİAD İngiltere/Londra Şube Başkanı Mustafa Demir tarafından sağlanan maddi destek, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven tarafından tespit edilen ailelerin bakkal hesapları için kullanıldı.
Yaklaşık 50 ailenin hesaplarının ödendiğini kaydeden Başkan Güven, “Beyceğiz Mahallesinde Kadir bakkaldayız. Burada Londra MÜSİAD tarafından veresiye defteri satın alınmıştır. Bu nedenle başta Londra MÜSİAD Başkanı Mustafa Demir olmak üzere bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum. Yaklaşık 50 dar gelirli vatandaşımızın borçları olan veresiye defteri satın alındı, hesapları kapatıldı. Ben tekrar tüm hayırseverler teşekkür ederim, güzel bir örnek. Diğer hayırsever işadamlarına örnek olmasını temenni ediyorum. Londra’dan Afşin’e kadar yetiştiler. İnşallah diğer iş adamlarımız da ihtiyaç sahiplerinin yardımına yetişirler. Allah hayırlarını kabul etsin” diye konuştu.
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