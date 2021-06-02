Lösemiyi yenen Kerem’e Başkan Gürbüz’den bisiklet hediyesi

Elbistan’a bağlı İğde Mahallesi’nde yaşayan Çevik ailesinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Kerem’e, 4 yaşındayken lösemi teşhisi kondu. Bu hastalık, Kerem’in ve ailesinin hayatını baştan ayağı değiştirdi. Kerem’in günleri, yaşıtları gibi koşup oyun oynamak yerine hastanelerde hastalığına çare aramakla geçti. Doktorlar, Kerem’in tedavisi için ilik nakli olması gerektiğine karar verdi. Kerem’i yaşama tutunduracak ilik ise ağabeyinden alındı. 7 yıl boyunca boğuştuğu lösemiyi, ağabeyinden alınan ilikle yenen Kerem, adeta hayata yeniden başlamanın sevincini yaşadı. 11 yaşına gelen Kerem, tedavi süreci devam etse de hastalığı nedeniyle yaşayamadığı çocukluğun tadını, akranları ile birlikte gönlünce çıkarabiliyor.

Kerem, çocukların vazgeçilmez eğlencelerinden biri olan bisiklet isteği için ise sosyal medya üzerinden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e ulaştı.

Başkan Gürbüz’e gönderdiği videoda, hastalık sürecini anlatan Kerem, “4 yaşındayken lösemiye yakalandım. Bu sürede oyun oynayamadım. Hep hastanelerdeydim. Artık bu hastalığı yendim. İstediğim gibi oynayabiliyorum, gezebiliyorum. Ama en çok da bisiklet sürmek istiyorum. Siz değerli başkanımızdan bisiklet rica ediyorum. Sizi çok seviyorum” diyerek isteğini dile getirdi.

Videoyu izleyen Başkan Gürbüz de, “Canım yavrum; seni bize bağışlayana hamdolsun. Bisikletin yarın geliyor” diyerek Kerem’in bu isteğini karşılıksız bırakmadı.

Başkan Gürbüz’ün talimatıyla alınan bisiklet, Can Kulağı görevlilerince İğde Mahallesi’ne götürülerek Kerem’e hediye edildi. Yeni bisikleti ile mahalleyi turlayan Kerem’in mutluluğu yüzüne yansırken, kendisini kırmayan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e teşekkür etti.