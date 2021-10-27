LÖSEV'den Aksu TV’ye hayırlı olsun ziyareti!

Bu kapsamda LÖSEV Sosyal Hizmetler Sorumlusu Ezgi Barış, LÖSEV Ankara Aktif İletişim Personeli İrem Tunca ve LÖSEV’İN Kahramanmaraş’ta gönüllü ailesi Aksu TV Haber Müdürü Murat Eğridağ’ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan LÖSEV Sosyal Hizmetler Sorumlusu Ezgi Barış ve LÖSEV Ankara Aktif İletişim Personeli İrem Tunca kurumumuzun yeni yayın önemini kutladı ve tebrik etti.

Ezgi Barış ve İrem Tunca son olarak LÖSEV’İN yaptığı çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.