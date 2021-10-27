LÖSEV'den Aksu TV’ye hayırlı olsun ziyareti!
14.yeni yayın dönemine yeni içeriklerle başlayan kentin tek ekranı Aksu TV’ye tebrik ziyaretleri devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 27.10.2021, 17:50 27.10.2021, 18:48
Bu kapsamda LÖSEV Sosyal Hizmetler Sorumlusu Ezgi Barış, LÖSEV Ankara Aktif İletişim Personeli İrem Tunca ve LÖSEV’İN Kahramanmaraş’ta gönüllü ailesi Aksu TV Haber Müdürü Murat Eğridağ’ı ziyaret etti.
Ziyaretin ardından Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan LÖSEV Sosyal Hizmetler Sorumlusu Ezgi Barış ve LÖSEV Ankara Aktif İletişim Personeli İrem Tunca kurumumuzun yeni yayın önemini kutladı ve tebrik etti.
Ezgi Barış ve İrem Tunca son olarak LÖSEV’İN yaptığı çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.
Namaz Vakti 27 Ekim 2021
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|9
|14
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|9
|12
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|9
|11
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
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|9
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|10
|9
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|O
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|9
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|21
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|9
|15
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|15
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|9
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|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
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|9
|12
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|10
|14. Watford
|9
|10
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|9
|9
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|9
|8
|17. Leeds United
|9
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|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|21
|2. Real Madrid
|9
|20
|3. Sevilla
|9
|20
|4. Atletico Madrid
|9
|18
|5. Real Betis
|10
|18
|6. Osasuna
|10
|18
|7. Athletic Bilbao
|10
|17
|8. Rayo Vallecano
|10
|16
|9. Barcelona
|9
|15
|10. Espanyol
|11
|14
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|10
|13
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|10
|12
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|10
|12
|14. Celta de Vigo
|10
|10
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|11
|10
|16. Deportivo Alaves
|10
|9
|17. Cádiz
|11
|8
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|9
|7
|19. Levante
|10
|5
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|10
|2
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