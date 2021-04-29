LÖSEV'in tarihçesi, hizmet kompleksleri Güne Başlarken'de konuşuldu!

Bağışlarla ilgili bilgi veren Mehmet Merkit, dolandırıcılara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek Ramazan ayında Lösemili hastalara fitre ve zekatların yanısıra yardım paketlerinin de ulaştırıldığını belirtti.

Özellikle Ramazan ayında yapılan bağışların önemli olduğunu belirten LÖSEV Aktif İletişim Sorumlusu Mehmet Merkit ve LÖSEV Ankara Merkez Sosyal Hizmetler Sorumlusu Ezgi Barış, ailelere yalnız olmadıkları mesajını verdi.