LÖSEV'in tarihçesi, hizmet kompleksleri Güne Başlarken'de konuşuldu!
Lösemi hastalığıyla ilgili farkındalık yaratmak ve LÖSEV’ in kuruluşu, faaliyet alanları ve sosyal hizmet çalışmaları gibi pek çok konuyu değerlendirmek üzere Güne Başlarken programına konuk olan LÖSEV yetkilileri, Kurtuluş Şükür’ün sorularına yanıt verdi.
KAHRAMANMARAŞ 29.04.2021, 15:42 29.04.2021, 19:28
Bağışlarla ilgili bilgi veren Mehmet Merkit, dolandırıcılara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek Ramazan ayında Lösemili hastalara fitre ve zekatların yanısıra yardım paketlerinin de ulaştırıldığını belirtti.
Özellikle Ramazan ayında yapılan bağışların önemli olduğunu belirten LÖSEV Aktif İletişim Sorumlusu Mehmet Merkit ve LÖSEV Ankara Merkez Sosyal Hizmetler Sorumlusu Ezgi Barış, ailelere yalnız olmadıkları mesajını verdi.
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