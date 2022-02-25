LÖSEV, Kahramanmaraşlı gönüllüler ve hastalar ile bir araya geldi.
Aileler ve rahatsızlığı devam eden vatandaşlara LÖSEV hakkında sunumlar yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 25.02.2022, 17:46
Etkinlikte ailelere LÖSEV’den nasıl yararlanabilecekleri ve LÖSEV’in kimlere yardım ettiğinin bilgisi paylaşıldı.
Etkinlik sonrasında LÖSEV’in yardımlarından birisi olan kırmızı et yardımı yapıldı.
Sunumlar ve yardımlar ile ilgili açıklamalarda bulunan LÖSEV Sosyal Hizmetler Sorumlusu Ezgi Barış “Kahramanmaraş’ta gönüllülerimiz ve hastalığı yenmeye çalışan vatandaşlarımızla sürekli olarak bir araya geliyoruz” dedi.
LÖSEV Orta Anadolu Bölge Sorumlusu Gizem Soylu ise “Kahramanmaraş ve çevre illerdeki sorumluluk sahamızda bu tür bilgilendirme ve yardım etkinliklerimizi sürekli olarak yapıyoruz” diye konuştu.
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