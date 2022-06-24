Lösev Kahramanmaraş’ta faaliyetlerine devam ediyor

Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta lösev’e kayıtlı ailelere kırmızı et ve et ürünü dağıtımı yapıldı.

Vakıf, Kurban Bayramı’nda yapılan vekaleten kurban bağışlarını 81 ilde, yıl boyunca hastalara ve hastaların ihtiyaç sahibi ailelerine dağıtmaya devam edecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan LÖSEV Bölge Sorumlusu Gizem Soylu, “hastalarımıza protein desteği sağlamak için sık sık yanlarında olmaya çalışıyoruz.” dedi.