Lösev Kahramanmaraş’ta faaliyetlerine devam ediyor
Lösev, Kurban Bayramınında gelmesiyle birlikte “Vekaleten Kurban Kesiyoruz” sloganı adı altında lösemili çocuklar için bağış kampanyası başlatıldı.
KAHRAMANMARAŞ 15.07.2021, 12:10 15.07.2021, 13:12
Kahramanmaraş’ta aile ziyaretleri, kamu Ve kurum ziyaretleride gerçekleştiren Lösev aile ziyaretlerinde çocuklara sürprizlerde yaptı.
Kent Merkezinin en yoğun olduğu Trabzon Caddesinde de Lösev gönüllüleri broşür dağıtarak vatandaşları Lösev faaliyetleri hakkında biliçlendirmek adına bilgilendirmede bulundular.
Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Lösev Kayseri Aktif İletişim Sorumlusu Mehmet Merkit Kahramanmaraş faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.
Lösev Ankara Vakıf Merkez Sosyal Hizmetler Sorumlusu Ezgi Barış ise açıklamasında çalışmalarımızı 81 İlde sürdürmeye devam ediyoruz dedi.
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