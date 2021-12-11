Lüks Tüketim Haklı Boşanma Nedeni Sayılıyor!
Boşanma Davalarının Önemli Nedenlerinden Biri Ekonomik. Son 2 Yılda Harcamalar Yüzünden Boşanan Çiftlerin Sayısı Arttı. Öyle Ki Lüks Tüketim Haklı Boşanma Nedeni Sayılıyor.
KAHRAMANMARAŞ 11.12.2021, 15:34 11.12.2021, 18:50
Devir Tasarruf Devri Ama Buna Rağmen Çiftler Arasında Harcamalar Arasında Anlaşmazlıklar Çıkabiliyor.
Eğer Eşlerden Biri Lüks Tüketimden Vazgeçemiyorsa Soluğu Mahkeme De Alabilir.
Avukat Aysın Bilginer, aile ekonomisini göz önünde bulundurmayan bireylerin lükse olan düşkünlüğünden dolayı, ekonomiden kaynaklı boşanmaların arttığını söyledi.
Namaz Vakti 12 Aralık 2021
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