”Lütfen Kızımla Evlenir misiniz?” Adlı Tiyatro Oyunu Büyük Beğeni Topladı

KSÜ Rektörlük Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ayça Çetiner’in danışmanlığını yürüttüğü Gösteri Sanatları Öğrenci Topluluğu üyelerinin Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda sahnelediği ve Sanat Yönetmeni Altan Üstündağ’ın yönettiği oyun; Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, akademik ve idari personel, öğrenciler ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Türk edebiyatının usta kalemlerinden mizah yazarı Muzafer İzgü’nün kaleme aldığı oyun, güncel konusu ve etkili yazımı sayesinde ülkemizin duayen isimleri tarafından yıllarca oynanmış ve alkış almış bir oyundur.

Kızının kendisinden sonra yapayalnız kalmasından endişe duyan bir annenin, onu evlendirmek için kendince başvurduğu yöntemleri eğlenceli bir dille anlatan oyunda, okulumuz öğrencileri Sena Kuş, Emine Günay Sayın, Hacı Özdoğan, Helin Koç ve Tayfun Hançerli rol aldılar. Aybüke Göktaş, sahne amiri; Yavuz Furkan Alkan ise ses ve ışık teknisyenliği görevini üstlendi.

Çok sayıda sanatseverin yoğun ilgiyle takip ettiği ”Lütfen Kızımla Evlenir misiniz?” tiyatro oyunu izleyicilerden büyük beğeni topladı.