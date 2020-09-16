Lütfi Yıkan son yolculuğuna uğurlandı!

Rahatsızlanarak kaldırıldığı KSÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan basının emektar ismi Lütfi Yıkan hayatını kaybetti.

Bizlerde Aksu TV ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet sevenlerine ve basın camiasına baş sağlığı dileriz.