Türkiye’nin bayrağını 34 ülkede dalgalandıran dünyaca ünlü dondurma firması MADO Ardahan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çıldır Gölünde karlar altında dondurma şov yaptı.





MADO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Kanbur, Kahramanmaraş’ın yöresel kıyafetlerini giyerek soğuktan donan Çıldır Gölünün üzerinde şovu izleyenlerin dondurmayla boylarını ölçtü.



Etkinlik kapsamında Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası, Ardahan Valiliği, Ardahan Üniversitesi ve Artvin Çoruh Üniversitesi Akademik iş birliğinde Türkiye Şehir ödülleri 2020 yılı şehrine inanlar ödülleri verildi. Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi tarafından aday gösterilen MADO, 2020 yılı şehrine inanlar ödülüne layık görüldü. MADO’nun ödülü Yönetim Kurulu Başkan vekili Atilla Kanbur’a taktim edildi.



Ödül töreninde konuşan Atilla Kanbur, şehrin adına prestijli bir ödül almanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Öncelikle bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür eden Kanbur, “Şehrine inanmış, yatırımını şehrine ve ülkesinin tanıtımı için yapmış ve bulunduğu şehirde istihdam sağlamış bir firma olmaya çalıştık. Kahramanmaraş’ta yaşamaya devam ederek şehrimizin potansiyeline inandık. Bu ödülün MADO’ya verilmesinin en önemli nedenidir. Ödül töreninin Ardahan'da yapılması ve donmuş Çıldır gölü üzerinde dondurma şov yapma imkanı bulduk. Ödülü alırken bu ödülü almamızda emeği gecen Onikişubat belediyemiz, tüm MADO bayilerimize ve tüm MADO çalışanlarımız adına alıyorum.” diye konuştu.



KAYNAK: GÜNCEL46



