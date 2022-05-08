Mado 8 Mayıs Anneler gününde Anne çalışanları ve misafirlerini unutmadı!

MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur anne çalışanlara ve misafirlerine kırmızı karanfiller takdim ederek onların Anneler gününü kutladı.

Annelerle bir süre sohbet eden MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur kadınların hayatımızdaki yerine dikkat çekerek onların her zaman çok önemli olduğunu vurguladı.