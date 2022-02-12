MADO'dan en tatlı kahramanlık ikramı!

Kahramanmaraş’ı 40’tan fazla ülkede başarıyla temsil eden ve bu anlamda dondurmasını yöreden yerele, yerelden bölgeye, bölgeden ulusala ve ulusaldan evrensele taşımayı başaran dünya markası MADO, 102 yıl önce başlayan ve ülkenin kurtuluşuna ışık tutan Maraş’ın kurtuluş bayramını özel bir şovla kutladı. MADO’nun dünyayla buluştuğu nokta olarak bilinen Yaşar Pastanesi’nin önünde şeritli İstiklal Madalyalı pasta, tatlı ve dondurmayla kurtuluşun ruhuna yakışır bir gösteri yapan MADO ailesi, ecdadını yâd ederken aileyi MADO Yönetim Kurulu Üyeleri Erdal Kanbur ve Atilla Kanbur temsil etti.

“ÜRETMEYE, ÜLKEMİZE KATMA DEĞER SAĞLAMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Yapılan etkinlikle ilgili konuşan MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur, şunları söyledi: “Bir asra yaklaşan şanlı tarihimizle, geleceğe güvenle bakmanın gururunu yaşıyoruz. MADO ailesi olarak sektörümüzde binlerce çalışanımızla her adımda daha güçlü bir Kahramanmaraş ve Türkiye, daha güzel bir dünya hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Değerlerimize her koşulda bağlı kalarak köklü bir geçmişe sahip olduk. Kurtuluş savaşının kahraman kenti olmayı başaran şehrimiz bir asırdır üretmeye, ülkemize katma değer sağlamaya, yenilikleri ve ilkeleriyle adından sıkça söz ettirmeye devam etmektedir. Kurtuluş savaşında olduğu gibi aynı ruh ve inançla bugünde devletinin yanında, milletinin hizmetinde olan Kahramanmaraş; ekonomisiyle verdiği kalkınma mücadelesinde ülkeyi ileriye taşımaya devam edecektir. MADO olarak değişime öncülük etme felsefemizi koruyor; lezzet serüveni içinde 150 yılı aşkın süredir başarıyla yaptığımız gibi, zamanın ruhunu doğru okuyarak; hızla, cesaretle ve kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz. Ana sorumluluğumuzu, topluluğumuzu sadece önümüzdeki 5 ya da 10 yıla değil, gelecek kuşaklara hazırlamak olarak görüyoruz.

“12 ŞUBAT ÇETE BAYRAMI RUHUNU YAŞIYORUZ”

Kahramanmaraş’ın Düşman İşgalinden Kurtuluş’unun 102. yıl dönümü kutluyoruz. Bizler bu bayramı çete bayramı olarak biliriz. Çete Bayramı ne demek? Atalarımızdan duyduğumuz kadarıyla Maraş’a başka ülkelerin askerleri geldi. Bu nedenle Maraş’ı kurtarmak için her mahallede çeteler oluştu. Bu çeteler bulundukları mahalleyi kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar. Bizde 12 Şubat Çete Bayramı ruhunu yaşıyoruz. Fransız askerleri Maraş’tan kovaladık. Bizler Kahramanmaraş’ta özgürce yaşıyorsak, bunu ecdatlarımıza borçluyuz. Bizim çetelerimiz düşman istilasına karşı kahramanca mücadele vererek, kentimizi kurtararak bugünleri bizlere emanet ettiler. Bizler kurtuluş mücadelesindeki kahramanlarımızı anıyoruz.

Bu süreçte Maraşlılar ellerinde ne varsa vatan savunması için feda ettiler. Pandemi kuralları nedeniyle bu kutlamaları kısmi olarak yapıyoruz. MADO ailesi olarak kurtuluş coşkusu yüreğimizde yaşadığımız için bugünü sorumluluk kabul ederek elimizden geldiğince kurtuluş coşkunu yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz.