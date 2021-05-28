MADO'dan millilere enerji takviyesi

Bu doğrultuda MADO, Euro 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi Antalya’da kamp yapan Türkiye A Milli Futbol Takımına tatlı ve dondurma ikramında bulundu. MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur’un öncülüğünde gerçekleşen organizasyonda Yaşar Pastanesi Sorumlusu Sırrı Yanık, Antalya’daki milli takım kampına giderek, futbolcu ve teknik heyete özelce hazırlanan dondurma ile tatlıları ikram etti. Milli futbolcular ise MADO’nun bu jestine karşılık Kanbur’a imzalı Türkiye milli forması hediye etti.

“MİLLİ TAKIMIMIZA MORAL VERMEK İSTEDİK” Konuyla ilgili konuşan MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur, “Şenol hocamız bizim dostumuz olan bir kişi. Geçen günlerde Şenol hocamızla telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Telefon görüşmesi sonrasında MADO olarak milli takımımıza tatlı, dondurma ikramında bulunmaya karar verdik. Sonuçta milli takımımız Türkiye’mizi temsil ediyor. Türkiye’nin gururu çocuklarımıza Euro 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi moral vermek istedik. Bu nedenle Kahramanmaraş’tan MADO olarak Antalya’ya milli takımımızın kampına araç görevlendirdik. Sırrı arkadaşımız diğer personellerimizle birlikte milli takım kampına giderek, futbolcularımıza, teknik heyetimize tatlı dondurma ikram etti. Şenol hocayla, futbolcularla görüntülü olarak görüştüm. Güzel bir diyalog oldu. MADO olarak kendilerinin yanında olduğumuzu ifade ettik. Onlara bu şekilde bir güç ve moral vermek istedik” dedi.

