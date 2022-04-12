Mado Evinde Ramazan Ayı Boyunca Eşsiz Lezzetler!

Mado Evi’nde ramazan ayı boyunca eşsiz lezzetlerle dolu zengin açık büfe iftar menüsü Kahramanmaraş ve bölge halkına hitap etmeye devam ediyor.

Ramazanın vazgeçilmez iftar adreslerinden Mado Evi’nde çeşit çeşit serpme iftariyelik, çorbalar, seçenekli salatalar, zeytinyağlı mezeler, sıcak başlangıçlar, birbirinden özel ana yemekler ve damakları tatlandıran tatlılarla bu ramazan vatandaşların tercihleri arasında yer alıyor.

Mado Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur çok özel lezzetlerle açık büfe keyfini yaşamak isteyenlerin en özel adresi olduklarını söyleyerek tüm islam âleminin ramazanını kutladı.