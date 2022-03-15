MADO ile DOWN Sendromu Derneği arasında protokol imzanlandı
Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği özel gereksinimli bireylerin toplumda eşit haklar ile bağımsız çalışabilmeleri için bölgede ve Kahramanmaraş'ta başlatmış olduğu destekli istihdam iş ve kariyer koçluğu programının ilk öncü firması MADO oldu.
KAHRAMANMARAŞ 15.03.2022, 15:02 15.03.2022, 17:21
MADO Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Kanbur ile Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Nur Yerhan arasında Down Sendromlu gençlerin iş hayatına kazandırılmasını desteklemek için hazırlanan protokol imzalandı.
Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Nur Yerhan MADO ailesine teşekkürlerini iletti.
MADO Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur böyle bir projede yer almaktan mutlu olduklarını söyledi.
Bu proje kapsamında MADO bünyesinde işe başlayan Down Sendromlu Muhammet ise işini sevdiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.
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