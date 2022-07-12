MADO Kahramanmaraş Dondurması ile TRT Haber’de
Kahramanmaraş ekonomisinin lokomotif sektörlerinden olan dondurma üretimini gerçekleştirerek binlerce kişiye de ekmek kapısı olan MADO TRT Haber’e konu oldu, dondurmanın serüvenini anlattı.
Kahramanmaraş dondurması yalnızca türkiye’de değil dünyada da bilinen bir lezzet. keçi sütü ve salebin oluşturduğu enfes tadıyla yaz kış sevilerek tüketiliyor.
Sert ve yoğun oluşu sebebiyle satırla kesiliyor, çatalla bıçakla servis ediliyor. kahramanmaraş’ın tescilli dövme dondurması eşsiz aroması ve kıvamıyla dikkat çekiyor.
Kentte on yıllar önce mütevazı pastanelerde başlayan dondurma üretimi artık devasa fabrikalarda yapılıyor. 66 bin metrekarelik mado fabrikasında günlük 120 ton dondurma üretim serüveni trt haber’e konu oldu.
40’tan fazla ülkeye ihraç yaptıklarını belirten mado yönetim kurulu üyesi atilla kanbur dondurmayı ve dondurma sektörünü trt haber’e anlattı.
Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur ise Türkiye ve Kahramanmaraş’ı tanıtmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.
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