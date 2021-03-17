MADO Nitelikli personel için Kahramanmaraş’ta dondurma okulu açıyor

Kahramanmaraş’ta doğarak dünya markası haline gelen ve toplam 40 ülkede yüzlerce mağazasıyla hizmet veren MADO bu başarısının yanı sıra dondurma sektörünün ileriye gidebilmesi için eğitim sektörüne katkı sağlıyor.

MADO Dondurma sektörünün en büyük sorunu olan nitelikli personel eksikliğinin önüne geçmek ve dondurma şehri Kahramanmaraş’ı dondurma eğitim üssü yapmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile bir protokol imzaladı.

Bu kapsamda Onikişubat ilçesi MADO Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi başta olmaz üzere Ankara Altındağ ilçesi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İstanbul Beşiktaş İlçesi Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yiyecek-içecek sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlayacak.

Bu kapsamda projenin yürütülmesinde büyük emekleri olan Milli Eğitim Eski Bakanı Mehmet Sağlam çeşitli istişare toplantıları düzenliyor.

Bu kapsamda MADO Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen istişare toplantısı sonrasında bir açıklama yapan sağlam iş garantili nitelikli işgücünü yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

MADO yönetim kurulu başkanı Mehmet Kanbur ise Kahramanmaraş sevdalısı olduklarını belirterek bütün dünyaya Kahramanmaraş kültürünü tanıtmaya niyetli olduklarının altını çizdi.