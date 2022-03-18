MADO öğrencilerinden duygulandıran hareket!

Bu kapsamda MADO Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri her yıl olduğu gibi bu yılda 18 Mart’ı unutmadı.

Kahramanmaraş’ta doğarak dünya markası haline gelen ve toplam 40 ülkede yüzlerce mağazasıyla hizmet veren MADO’nun verdiği desteklerle kurulan Mado Akdeniz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Yaşar Pastanesi önünde vatandaşlara helva ikram etti.

Burada bir açıklama yapan MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur 18 Mart’ı asla unutmayacaklarını dile getirdi.

Geleneksel olarak beş yıldır bu etkinliği yaptıklarını söyleyen MADO Akdeniz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri öğretmeni Tamer Kılınç desteklerinde dolayı MADO ailesine teşekkür etti.