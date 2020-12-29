Mado “Salepte 10 Yıl Alım Garantisi” Verdi

Salebin Anavatanı olarak Kahramanmaraş’ı ilan etmeye hazırlanan Kanbur’un, doğaya zarar vermeden özel bahçelerinde ürettiği salep fideleri verim vermeye başladı.

Sektöründe olduğu gibi Salep üretimine de öncülük yapan Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, milyonlarca lira kaynak kullanarak başardıkları salep üretim tekniğini Kahramanmaraş’taki bölge çiftçileriyle paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Kanbur, “Bayrağımızı götürdüğümüz ülkelere bölgemizin yöresel ürünlerini de götürerek zaten çiftçilerimize destek oluyoruz. Katma değeri yüksek salebi üretmeye talip olmaları halinde nasıl üretileceğini, toprak yapısını ve tekniğini öğretmeye hazırız. Bunun karşılığında da pazar sorunları da olmayacak ve 10 yıl alım garantisi vereceğiz. Hedefim salebi yeteri rekolte de üretmek ve dünyaya servis etmek. Bakın dondurma da nasıl markalaştıysak, salepte de öyle markalaşabiliriz.” Dedi